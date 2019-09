Девушка с самыми большими глазами в мире набирает популярность в Instagram - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами и страницами. Наше внимание на этот раз привлекла украинская модель и иллюстратор Мария Оз. За ее публикациями на странице @dukhovnoe_litso следит более 120 тысяч фолловеров.

Украинская модель Мария Оз признана пользователями Сети обладательницей самых больших глаз в мире.

Мария имеет очень нестандартную красоту - заостренные черты лица, пышные губы и просто нечеловеческие глаза. В последние годы ведущие мировые бренды и дизайнеры буквально "с руками" отрывают моделей, которые имеют какую-нибудь изюминку во внешности. И Мария не стала исключением. Девушка работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar, сотрудничала с брендами и поп-звездами, такими как Иваном Дорном и Верой Брежневой. У нее есть масса поклонников, которые просто без ума от невероятных глаз, хотя не обходится и без хейтеров.

Марию часто упрекают в использовании ретуши на снимках - ведь разве могут глаза быть действительно такими большими? Впрочем, Интернет-звезда спокойно относится к хейтерам, демонстрируя, что выглядит одинаково с разных ракурсов - как на случайных фото, так и на профессиональных видео для различных брендов и порталов. По словам украинки, такая экзотическая внешность досталась ей от отца.

Кстати, Маша стала известна не только благодаря своей внешности. Вот уже несколько лет девушка занимается графикой и визуальным искусством и создает интересные ролики для своего блога.

Ф. Агаларова

