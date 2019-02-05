SHARE-BAZ: Номер один в области fashion-блогинга Кьяра Ферраньи

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с первопроходцем в Instagram-блогинге Кьярой Ферраньи, которая, став модным блогером,первой заработала на этом деньги. Сегодня за ее постами следит более 16 миллионов фолловеров.

Кьяра Ферраньи - номер один в области fashion-блогинга. Личный дневник с фотографиями образов принес итальянке огромное число подписчиков в Instagram, контракты с ведущими мировыми брендами, собственный бизнес, многомиллионное состояние, попадание в рейтинг самых богатых блогеров в категории street style по версии журнала Forbes. Составляющие успеха иконы стиля - трудолюбие, харизма и яркая внешность: пронзительный взгляд голубых глаз из-под длинных темных ресниц, широкая улыбка в обрамлении чувственных алых губ и острые скулы.

Знаменитая фэшиониста родилась в 1987 году в итальянской провинции Кремона. Отец звезды Марко Ферраньи работал дантистом, а мама Марина ди Гуардо, от которой It-girl и унаследовала любовь к фэшн-индустрии, управляла магазином одежды и писала романы.

После окончания школы будущая королева Instagram отправилась в Милан, чтобы получить юридическое образование в университете Боккони. Именно здесь в настоящем месте fashion-силы в 2009 блондинка создала блог The Blonde Salad, в котором делилась "ингредиентами" своей жизни.

Уже в первые 8 месяцев существования сетевой журнал обрел миллионы читателей, а авторитетное издание New York Magazine признало его создательницу звездой стритстайла. Известность трендсеттера Ферраньи вышла далеко за онлайн-рамки. Девушка появилась на обложках Vogue, Cosmopolitan, Harper's Bazaar и других именитых глянцевых журналов. Dior, Pantene, Louis Vuitton, Amazon Fashion, Levi's становились в очередь ради сотрудничества с лучезарной красоткой.

В 2010 году бизнесвумен выпустила собственную обувную линейку. Лоферы, обильно покрытые блестками, с узнаваемым принтом в виде глаз, губ и наманикюренных пальчиков быстро завоевали популярность.

Но говорят, что ее популярность - заслуга экс-бойфренда Риккардо Поццоли, который придумал стратегию развития и привел The Blonde Salad к коммерческому успеху. И Кьяра долго была ему верна. Пигмалион - дипломированный маркетолог (они с Кьярой вместе учились в миланском Bocconi University), он оценил и спрогнозировал энергоемкость подруги, с фотоаппаратом наперевес носился за ней по улицам Ломбардии, дарил платформы Miu Miu и другие жизненно необходимые для практикующего блогера предметы гардероба.

"Ричи и правда очень мне помог: вел переговоры о сотрудничестве, устанавливал цены для марок... Я творческая личность, он гениальный бизнесмен, так что из нас вышел неплохой дуэт", - блондинка очень осторожно разъясняет роль бывшего в своей легкой судьбе.

А в сентябре 2018 года Кьяра вышла замуж за музыканта Федерико Лючия, известного под псевдонимом Fedez. На праздновании 30-летия возлюбленной рэпер исполнил романтическую песню, а затем опустился на колено, сделал предложение и услышал заветное "да".

В марте 2018 парочка стала родителями малыша по имени Леоно и поделилась радостным событием с поклонниками, выложив трогательное семейное фото из роддома.

Ферраньи считает, что красота заключается в любви к себе и самореализации.

Ф. Агаларова

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