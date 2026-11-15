15 ноября 2026

15 ноября 2026 10:03

Синхронные движения разгоняют творческое мышление, доказали ученые

Короткая игра в отзеркаливание движений партнера заметно разгоняет творческое мышление: у студентов, двигавшихся синхронно, ассоциаций рождалось почти вдвое больше, чем у тех, кто двигался вразнобой или не двигался вовсе. Эффект подтвердился и в парном брейншторме, где выросла и слаженность самой команды. Исследование провели психологи Второго педагогического университета Цзянсу и Гуанчжоуского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Journal of Intelligence.

Ученые опирались на "зеркальную игру" - упражнение, где два человека лицом к лицу повторяют движения друг друга. 64 студента распределились по трем условиям: синхронное отзеркаливание, версия с рассинхроном и контрольная группа без движений. После разминки каждому предлагали придумать ассоциации, сгенерировать идеи и выбрать лучшую. За работой мозга при этом следили шапочки с инфракрасными датчиками, измеряющими активность коры.

Результаты разошлись по показателям. Число ассоциаций у "синхронной" группы достигло в среднем 26 против 18 у рассинхронизированной и 15 у контрольной. Идей - семь против четырех-пяти. А вот субъективная оригинальность идей не различилась: слаженные движения дают количество, но не гарантируют "гениальность".

Второй эксперимент поставили на 120 студентах, объединенных в 60 пар: творческие задания теперь выполняли вдвоем. Парная "синхронная" группа снова лидировала - 32 ассоциации против 17 у контрольной группы, а взаимопомощь в таких парах выросла более чем вдвое. Оценки оригинальности и здесь остались одинаковыми у всех.

Снимки мозга дали лишь разведывательные картины: кое-где различалась активность моторных и лобных зон, а при совместной генерации идей наметилась синхронизация мозгов напарников.

По теории предиктивной обработки мозг - машина предсказаний, и тело участвует в обновлении его моделей. Синхронные движения, похоже, настраивают двух людей на общий "прогноз" и общий поток мыслей. В прошлой работе те же авторы связали телесную синхронность с силой инсайта - того самого момента "Ага!" при решении задач. Авторы предлагают небольшие синхронные упражнения перед брейнштормом.


Просмотров: 187

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

17 августа 12:02

  • 1 352
Специалист Минздрава Азербайджана рассказала о рисках дезинформации о беременности в интернете - ФОТО

Здоровье

7 июля 09:12

  • 2 912
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 4 202
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 5 237
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 7 515
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 6 641
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 8 301
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 16 521
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 939
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 19 113
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева