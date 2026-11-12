12 ноября 2026

12 ноября 2026 09:32

Выявлена скрытая причина повышения артериального давления

Одной из причин повышенного артериального давления может быть активность участка мозга, который отвечает за контроль дыхания. Ученые выяснили, что при гипертонии он может посылать сигналы, вызывающие сужение сосудов и рост давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили область мозга, которая называется латеральной парафациальной областью (pFL). Обычно она участвует в управлении дыханием, например при физической нагрузке, кашле или смехе. Однако эксперименты на крысах показали, что при гипертонии ее нейроны также могут влиять на кровеносные сосуды.

Когда ученые активировали эти клетки, усиливалась работа симпатической нервной системы, сосуды сужались, а давление повышалось. Когда активность той же области подавляли у крыс с гипертонией, давление возвращалось к нормальным значениям.

По мнению исследователей, открытие может также объяснить, почему апноэ сна связано с повышенным риском гипертонии. При остановках дыхания снижается уровень кислорода и повышается уровень углекислого газа, что способно активировать обнаруженный механизм.

Теперь ученые хотят найти способ воздействовать на него без вмешательства непосредственно в мозг.


Просмотров: 235

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

17 августа 12:02

  • 1 331
Специалист Минздрава Азербайджана рассказала о рисках дезинформации о беременности в интернете - ФОТО

Здоровье

7 июля 09:12

  • 2 885
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 4 171
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 5 213
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 7 493
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 6 618
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 8 280
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 16 502
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 919
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 19 092
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева