Выявлена скрытая причина повышения артериального давления

Одной из причин повышенного артериального давления может быть активность участка мозга, который отвечает за контроль дыхания. Ученые выяснили, что при гипертонии он может посылать сигналы, вызывающие сужение сосудов и рост давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили область мозга, которая называется латеральной парафациальной областью (pFL). Обычно она участвует в управлении дыханием, например при физической нагрузке, кашле или смехе. Однако эксперименты на крысах показали, что при гипертонии ее нейроны также могут влиять на кровеносные сосуды.

Когда ученые активировали эти клетки, усиливалась работа симпатической нервной системы, сосуды сужались, а давление повышалось. Когда активность той же области подавляли у крыс с гипертонией, давление возвращалось к нормальным значениям.

По мнению исследователей, открытие может также объяснить, почему апноэ сна связано с повышенным риском гипертонии. При остановках дыхания снижается уровень кислорода и повышается уровень углекислого газа, что способно активировать обнаруженный механизм.

Теперь ученые хотят найти способ воздействовать на него без вмешательства непосредственно в мозг.