9 ноября 2026

9 ноября 2026 14:15

Женщин старше 40 предупредили о скрытых симптомах опасного состояния

Терапевт Таз Бхатия предупредила о скрытых симптомах хронического воспаления, часто встречающегося у женщин старше 40 лет. О признаках опасного состояния она поговорила с Woman's World, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, о хроническом воспалении может говорить сильная усталость, связанная с тем, что иммунная система постоянно находится в напряжении. Кроме того, к симптомам состояния Бхатия отнесла частые инфекции, утреннюю скованность и боль, затуманенность мозга и жир на животе, избавиться от которого не помогают ни диеты, ни спорт.

Хроническое воспаление также может быть причиной угревой сыпи, добавила доктор. "Кожа отражает состояние кишечника, и воспаление в кишечнике может распространяться на другие органы, приводя к таким проблемам, как угревая сыпь, экзема и высыпания на коже", - объяснила она. У женщин старше 40 лет эти симптомы могут проявляться ярче, потому что хроническое воспаление у них может пересекаться с менопаузой.

Одним из лучших способов уменьшить хроническое воспаление Бхатия назвала сбалансированный рацион питания. По словам врача, в свое меню нужно добавить такие борющиеся с воспалением продукты, как оливковое масло, рыба, папайя, авокадо и приправы, например имбирь, карри, куркуму и корицу.


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