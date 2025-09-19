Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Более 62% россиян в возрасте от 18 лет страдают от избыточной массы тела. Это становится серьезной проблемой, поскольку лишний вес не только влияет на внешний вид, но и значительно увеличивает риски развития различных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.

Как передает Day.Az, о том, как связана избыточная масса тела и сахарная болезнь, рассказала "Известиям" 19 сентября д.м.н, врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко.

"Жировая ткань способствует развитию инсулинрезистентности, то есть нарушает чувствительность инсулина к глюкозе, что не дает ей всасываться из крови в органы и ткани. Это приводит к избыточной выработке инсулина поджелудочной железой", - заявила специалист.

Марченко сообщила, что избыточная масса тела влияет на работу множества органов и систем, особенно на зрение, почки и сосуды. Однако, по словам врача, если вовремя снизить вес, можно существенно снизить риск развития диабета. Чувствительность к инсулину восстанавливается быстро, как только человек начинает снижать массу тела. Это помогает нормализовать уровень глюкозы в крови и предотвратить диабет.

"Определить наличие лишних килограммов совсем не сложно самостоятельно. Для этого существует индекс массы тела (ИМТ). Его можно рассчитать, если разделить ваш вес в килограммах на рост в метрах в квадрате. Если показатель находится в диапазоне от 18 до 24,9 - то ваш вес в норме, от 25 до 29,9 - избыточная масса тела, если больше 30 - ожирение. Серьезно заняться снижением веса следует, если показатель больше 27", - уточнила врач.

Она обратила внимание на то, что краткосрочные диеты не являются эффективным решением, поскольку это стресс для организма. Лучший подход - это изменение образа жизни, включающее снижение калорийности, увеличение физической активности и нормализацию режима труда и отдыха.

Если самостоятельно справиться с лишним весом не удается, Марченко порекомендовала обратиться к специалисту. На сегодняшний день существуют различные методики, включая медицинские препараты, которые помогут нормализовать массу тела и сохранить здоровье.