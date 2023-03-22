22 марта 2023

22 марта 2023 22:58

Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Актер Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией, которая помогает ему при похудении. Слова легенды бодибилдинга публикует Insider.

Шварценеггер признался, что никогда не считал калории в своем рационе. Секрет, который помогал ему быстро похудеть - это сокращение потребляемой пищи. "Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки", - рассказал он.

Поддерживать хорошую форму актеру помогает привычка есть на ужин питательный вегетарианский суп. Рецепт этого блюда включает оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, обезжиренный йогурт и свежие травы. Кроме того, в бульон добавляют чеснок, лук, цуккини, шпинат или другие овощи.


Просмотров: 201

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 1 931
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 2 558
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 1 889
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 2 686
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме

Здоровье

28 января 11:00

  • 5 641
Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

22 января 20:57

  • 2 563
Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19

Здоровье

5 января 12:11

  • 1 843
Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? - отвечает минздрав

Здоровье

2 января 07:29

  • 1 928
Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой - советы врача

Здоровье

30 декабря 2022 00:57

  • 2 408
Почему при повороте головы появляется хруст?

Здоровье

27 декабря 2022 11:18

  • 1 469
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации