Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Актер Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией, которая помогает ему при похудении. Слова легенды бодибилдинга публикует Insider.

Шварценеггер признался, что никогда не считал калории в своем рационе. Секрет, который помогал ему быстро похудеть - это сокращение потребляемой пищи. "Иногда я завтракаю позже обычного, ем яйца или йогурт с мюсли после тренировки", - рассказал он.

Поддерживать хорошую форму актеру помогает привычка есть на ужин питательный вегетарианский суп. Рецепт этого блюда включает оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, обезжиренный йогурт и свежие травы. Кроме того, в бульон добавляют чеснок, лук, цуккини, шпинат или другие овощи.