15 марта 2025

15 марта 2025 18:35

108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. 

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post.

Сицуй Хакойси недавно была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован Книгой Рекордов Гиннесса. Хакойси к нынешнему моменту проработала парикмахершей 94 года. Она начала карьеру в 1931 году, когда переехала в Токио. В 1939 вместе с мужем они открыли собственный салон. Однако во время войны она потеряла мужа и салон, который сгорел во время воздушного налета. Несмотря на тяготы, Хакойси не сдалась. Она переехала в Накагаву и там основала еще один барбершоп, где работает до сих пор. По словам долгожительницы, на пенсию она не собирается.

В 2020 году Хакойси приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр - она несла олимпийский факел. Для этого женщина тренировалась: каждый день на протяжении нескольких месяцев она проходила тысячу шагов с грузом, эквивалентным весу факела. Хакойси считает секретом своей активности и долголетия физические нагрузки - она каждый день делает зарядку и гуляет. Еще одним фактором японка назвала легкую сбалансированную диету.

В последние годы женщина надеялась на то, что ее официально признают рекордсменкой. Она была счастлива, что ее мечта сбылась, и пришла на церемонию вместе с сыном и дочерью. Во время церемонии Хакойси поделилась своей жизненной философией: "Не держи зла, не завидуй и не вступай в ссоры".


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