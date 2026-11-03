Эксперт объяснил, почему покупателям нравится искать необычные вещи

Необычные товары привлекают тем, что позволяют иначе взглянуть на знакомые повседневные вещи.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

"Когда человек приходит в магазин, он далеко не всегда ищет исключительно практичные товары. Особенно привлекают предметы, в которых привычная функция сочетается с неожиданным дизайном.Такие находки интересны прежде всего тем, что позволяют по-новому взглянуть на знакомые повседневные вещи", - заявил эксперт.

По его словам, привлекательность необычных товаров связана в том числе с возможностью выразить индивидуальность. Покупатели обращают внимание на предметы, которые отражают их интересы, чувство юмора и эстетические предпочтения.

"У каждого человека есть собственные представления о том, что ему нравится. Одному близок минималистичный дизайн, другому - яркие цвета, забавные надписи, мемы и необычные формы. Поэтому даже при выборе простых предметов покупатели могут искать что-то особенное", - объяснил Кирьянов.

Он отметил, что отдельную роль необычные товары играют в культуре подарков. По мнению эксперта, при выборе презента люди нередко стремятся найти вещь, которая не только пригодится получателю, но и вызовет у него искреннюю реакцию.

"Когда мы выбираем подарок, нам хочется не просто вручить полезную вещь, а показать, что мы хорошо знаем человека, его привычки и увлечения. Поэтому необычные товары часто становятся интересным решением. Например, поклоннику настольных игр можно подобрать головоломку, любителю домашнего уюта - свечу оригинальной формы, а человеку с хорошим чувством юмора - забавный аксессуар. Здесь важна не столько стоимость предмета, сколько то, насколько точно он соответствует интересам получателя", - считает специалист.

Кирьянов заявил, что интерес к нестандартным товарам ставит перед ритейлерами отдельную задачу - находить баланс между категориями и оригинальными предложениями. Необычный дизайн может привлечь внимание, однако для долгосрочного интереса покупателей важны и другие характеристики продукта.

"Необычность не гарантирует востребованности товара. Важно, чтобы за интересным оформлением стояла понятная функция, цепляющая история или идея. Например, настольная игра может раскрыть вечер в кругу друзей по-новому, аксессуар - привнести новых красок в ежедневную рутину, а предмет декора - усовершенствовать восприятие дома", - объяснил эксперт.