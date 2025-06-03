В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

В арт-пространстве Nine Senses на территории Sea Breeze прошёл Azerbaijan Kids Festival - крупнейший социальный проект в сфере детской моды в Азербайджане, сообщает Day.Az.

В показе приняли участие 20 детей в возрасте от 4 до 15 лет, которые представили свои образы перед широкой аудиторией и профессиональным жюри, в состав которого вошли дизайнеры, блогеры, эксперты модной индустрии и общественные деятели. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

Почётным гостем фестиваля стал народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, который выступил с речью о значении подобных инициатив и пообщался с участниками.

На подиуме дети продемонстрировали два выхода: первый - в fashion-стиле, второй - в образах с этническими элементами и национальным орнаментом.

Особое место в проекте было отведено инклюзивности: на подиум вышли дети с ограниченными возможностями слуха из специализированной Республиканской школы-интерната №3. Главная миссия фестиваля - поддержка детей, раскрытие их потенциала, вдохновение и интеграция в общество. Одновременно проект выявляет талантливых детей и помогает им заявить о себе. Победители фестиваля получают возможность представить Азербайджан на международных мероприятиях.

Основатель проекта - Юсиф Джафарли, директор фестиваля - Вугар Сафарли.

Хореограф фестиваля - Гюнай Муради, которая в течение двух месяцев проводила подготовительные занятия с участниками и помогала им уверенно чувствовать себя на подиуме.

Особое внимание на фестивале привлекли яркие победители, продемонстрировавшие не только харизму, но и высокий уровень подготовки. Фестиваль завершился атмосферой вдохновения, радости и ярких эмоций. Победители и участники унесли с собой не только награды, но и важный опыт, который станет шагом к новым вершинам.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az