Развеян миф о том, что сметана и творог - идеальный завтрак

В интернете вновь набирают популярность рекомендации доктора Шишонина. Например, в интервью Надежде Стрелец Шишонин заметил, что лучший завтрак - полбанки сметаны с жирным творогом. Как заметила в разговоре с "Газетой.Ru" исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, на регулярной основе такой завтрак станет скорее вредным, чем полезным, передает Day.Az.

"Сытость от жирной пищи наступает быстро из-за замедления опорожнения желудка, но она не всегда означает качественную нутритивную поддержку. Жирная сметана (20-30%) содержит до 750 ккал на банку весом 300 граммов, что представляет собой огромную энергетическую нагрузку при минимуме микронутриентов. Регулярное превышение нормы насыщенных жиров коррелирует с повышением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), что является фактором риска атеросклероза. Идеальный завтрак должен включать белок для сытости и мышц, сложные углеводы в виде клетчатки для микробиома и стабильного сахара в крови, а также ненасыщенные жиры", - объяснила Дианова.