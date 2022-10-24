Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Day.Az представляет еженедельный материал в рубрике "Здоровая еда". Благодарим за материал врача, эндокринолога и диетолога Гюнай Мамедову.

"Ты есть то, что ты ешь"- о смысле этой крылатой фразы Гиппократа, как и о прямом влиянии качества питания на здоровье не задумывался разве что совсем равнодушный к своему образу жизни человек. Даже яростные поклонники фастфудов в глубине души осознают, что рацион неплохо бы поменять...

В здоровом теле - здоровый дух: почему важно соблюдать правила здорового питания

Человеческий организм получает почти все необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качества и продолжительность жизни. Трудно найти другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие организм человека.

С питанием связаны все жизненно важные функции организма. Оно - источник развития тканей и клеток, их постоянного обновления, насыщения человека энергией. Неправильное питание - как избыточное, так и недостаточное - способно нанести существенный вред здоровью человека в любом возрасте. Кстати, каждой женщине, которая следит за собой, известно, что состояние кожи напрямую зависит от состояния пищеварительной системы, в частности кишечника, а значит, и от здорового питания.

Что, как, когда нужно есть, чтобы похудеть и быть всегда стройной?

Эти простые правила питания для стройности и похудения помогут вам избавиться от лишних килограммов.

•Правила № 1. Забудьте про фастфуд и постарайтесь не злоупотреблять сладким.

•Правила № 2. Ешьте как можно больше сезонных продуктов.

•Правила № 3. Максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара, растительного масла, белой пшеничной муки, очищенного риса.

•Правила № 4. Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. Сладкие газировки - полностью под запретом, в них слишком много сахара.

•Правила № 5. Не забывайте о белковой пище. Она способна надолго дать чувства сытости и к тому же, богата аминокислотами. Белки необходимы организму для строительства мышечной ткани, взамен устаревших клеток.

Конечно, немедленно и полностью изменить свои привычки и отказаться от вкусного торта с чашечкой крепкого кофе очень сложно. Это может потребовать большого напряжения воли и привести к стрессу. Так что изредка можно позволить себе и бутерброд с колбасой и пирожное. Главное, чтобы это не стало ежедневной пищей.

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова