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21 октября 2026 09:34

Мужчины оказались тотально не готовы к менопаузе своих партнерш, выяснили ученые

Почти сто мужчин из Канады и Великобритании, чьи партнерши находятся в периоде менопаузы, сообщили исследователям о недостаточной информированности о менопаузе и нехватке практических навыков: большинство не понимало, какие процессы происходят с близким человеком, и не знало, как ему помочь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опроса будут представлены на ежегодной конференции Североамериканского общества по менопаузе в Сан-Диего, которая проходит с 20 по 24 октября.

Автор работы, врач Амоби Онумаэме, основатель просветительской платформы MyMenopauseGP, опросил мужчин об уровне знаний о менопаузе, их отношениях с партнером и коммуникации с ним. В Канаде 68% мужчин знали о менопаузе мало или ничего до того, как их партнерши столкнулись с ней; в Британии лишь 43% сочли, что понимают ее достаточно для эффективной поддержки партнерши. Тогда же половина респондентов указала, что мужчинам в этот период не предлагают никакой медицинской информированности. В Канаде 88% никогда не искали способов помочь партнеру, но 90% согласились, что готовая программа по информированности была бы или могла бы быть им полезной.

Анализ ответов выделил четыре повторяющиеся стрессогенные темы: снижение близости и физической связи, желание поддержать партнершу при недостаточной подготовке, эмоциональное напряжение мужчины и напряженность в отношениях, а также отсутствие обучающих материалов, адресованных мужчинам. В ответах прослеживается устойчивая схема: участники выражают готовность помочь партнерше, но не располагают необходимыми знаниями и не обращаются за поддержкой. Масштаб проблемы значителен: только в США в менопаузу ежегодно вступает около миллиона женщин, и почти у каждой есть партнер.

"Мы годами говорили о менопаузе как о чем-то, что случается с женщинами, но женщины не проходят через это в одиночку, - цитирует исследование автор. - Мы неплохо научили женщин понимать менопаузу, но мужчин в разговор так и не позвали. Большинство хочет поддержать любимых, просто не понимает, что происходит и что делать. Пора это менять".

"Если у женщины есть партнер, менопауза становится общим опытом пары: она меняет динамику отношений, сексуальную близость и добавляет неожиданный стресс", - добавила медицинский директор общества Стефани Фобион из клиники Мейо. По ее словам, мужчинам свойственно неверно интерпретировать перепады настроения и раздражительность партнерши и испытывать чувство отвергнутости из-за снижения влечения. При этом надежных ресурсов, которые помогли бы справиться с проблемой, почти нет.


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