Онколог дал совет женщинам со случаями рака груди в семье

Хирург-онколог Александр Сойнов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что наличие рака груди у матери, сестры или другой родственницы не означает, что женщина обязательно заболеет, но такую информацию важно сообщить врачу, передает Day.Az.

Среди факторов, которые могут свидетельствовать о повышенном риске развития рака груди, Сойнов назвал диагноз рака молочной железы в семье в возрасте до 50 лет, особенно до 40 лет, тройной негативный подтип опухоли, а также случаи рака яичников, поджелудочной железы, простаты и мужского рака молочной железы среди родственников. Дополнительного внимания требуют ситуации, когда заболевание выявлено у двух и более близких родственников.

Онколог посоветовал уточнить, проходила ли заболевшая родственница генетическое тестирование на мутации, в том числе BRCA1 и BRCA2. Если наследственная мутация обнаружена, женщине нужна консультация генетика, с которым можно обсудить необходимость собственного тестирования.

Отсутствие мутаций BRCA не исключает риск развития заболевания, предупредил Сойнов. Если при обследовании выявлены изменения в молочных железах, их необходимо оценивать независимо от результатов генетического тестирования: специалист может назначить УЗИ, маммографию, МРТ, контрастно-усиленную маммографию.

Родственникам женщин, проходящих лечение, онколог посоветовал помогать пациенткам с повседневными делами, сопровождать их на приемы с их согласия, организовывать медицинские документы и внимательно относиться к эмоциональному состоянию близкого человека.

Сойнов призвал не откладывать собственные обследования из-за болезни родственницы и своевременно сообщать врачу о случаях рака в семье. Это поможет оценить индивидуальные риски и при необходимости подобрать подходящую стратегию профилактики и наблюдения, заключил он.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается ежегодно 15 октября. Весь октябрь считается международным месяцем осведомленности об этом заболевании.