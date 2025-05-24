Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Солнечный удар возникает в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову - поверхность головы перегревается, тепло проникает вглубь, повышается внутричерепное давление, нарушаются кровообращение и работа мозга. Это способствует отеку оболочек мозга, острым неврологическим симптомам, а в тяжелых случаях может привести к коме.

Как передает Day.Az, об этом сообщила терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, солнечному удару особенно подвержены дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями, среди которых гипертония, диабет, болезни сердца и ожирение. Также в зону риска попадают люди, работающие на солнце и принимающие препараты, которые влияют на терморегуляцию. Этим группам важно особенно тщательно соблюдать меры защиты.

"Среди ранних признаков - головная боль, головокружение, тошнота, жажда, слабость, учащенное сердцебиение. Возможны потемнение в глазах, возбуждение или спутанность сознания. Иногда симптомы появляются не сразу. Признаки могут возникнуть через 6-10 часов после пребывания на солнце <...>", - сказала Чистик.

Она уточнила, что признаки могут проявиться не сразу, поэтому необходимо следить за своим состоянием и в случае возникновения симптомов уйти в прохладное место и оказать необходимую помощь.

"Человека нужно уложить на спину, приподнять ноги, голову повернуть набок при рвоте. Тесную одежду следует ослабить или снять. Нужно понизить температуру тела прохладной водой - смочить полотенце, обмахивать, особенно в области затылка, шеи, подмышек и паха. Ни в коем случае нельзя использовать лед и обдавать холодной водой. При возможности следует осуществить обдув вентилятором или веером", - отметила терапевт.

Чистик предупредила, что нельзя резко охлаждать тело, так как лед и холодный душ могут спровоцировать спазм сосудов. Нельзя также укрывать человека, давать ему алкоголь или кофе. Эти напитки усугубляют обезвоживание и дают дополнительную нагрузку на сердце. Нельзя ждать, что состояние улучшится само - это может привести к тяжелым осложнениям.

Как правило, состояние улучшается в течение первых 15-30 минут после оказания помощи. Если за это время самочувствие не улучшится или появятся новые симптомы, к которым относятся судороги, потеря сознания, сильная слабость, высокая температура (выше 39-40 °C), затрудненное дыхание или спутанность сознания, то необходимо срочно вызвать скорую помощь.

"При тяжелом проявлении солнечного удара возможны отек и кровоизлияние в мозг, остановка сердца, нарушение дыхания, поражения внутренних органов и серьезные неврологические осложнения. Всё это может привести к долгосрочным последствиям - от сенсорных расстройств до инфарктов и инсультов. В тяжелых случаях без помощи возможен летальный исход", - заключила Чистик.