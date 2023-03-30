Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Мезотерапия или биоревитализация? О том, что выбрать и в чем разница рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Наступила весна и наша кожа испытывает стресс, нуждается в дополнительном увлажнении, возмещении баланса витаминов и микроэлементов. Конечно, вам на помощь могут прийти топические, то есть наружные средства - крема, сыворотки, маски. Но порой этого арсенала бывает недостаточно. Ведь какими бы сильнодействующими не были составы наружных средств, они остаются на поверхностных слоях кожи, то есть на эпидермисе.

Известно, что все процессы регенерации, обновления клеток происходят в более глубоких слоях кожи - дерме. Для того, чтобы полезные вещества доставить в дермальный слой кожи, нужны инвазивные методики. То есть те, которые вводятся инъекционными методиками. Одними из основных методик являются мезотерапия и биоревитализация.

Давайте разберёмся, в чём преимущество данных процедур, их различия и показания.

Что такое мезотерапия? Это введение в определённые слои кожи биологически активных средств. Сочетание этих веществ называется мезотерапевтический коктейль. На заре развития мезотерапии эти коктейли составляли сами врачи.

Коктейли составлялись индивидуально, соответственно той или иной кожной проблеме пациента. Недостатком таких коктейлей было то, что врач не учитывал pH растворов, их фармакологическую совместимость. Современная косметологическая промышленность предлагает большой спектр уже готовых коктейлей соответственно той или иной проблеме, тем самым облегчая работу врача, а также обезопасив пациента от нежелательных явлений.

Термин мезотерапия означает "мезо"- средний, "терапия" - лечение. Также известно, что во внутриутробном развитии плода кожа является производным мезодермы, то практически любой метод лечения, при котором осуществляется внутрикожное или подкожное введение препаратов можно условно назвать мезотерапией. Термин мезотерапия впервые ввел французский врач Мишель Пистор в середине прошлого столетия. Именно он обнаружил, что внутрикожное введение некоторых препаратов оказывает благотворное влияние на кожные покровы и организм в целом. Методика мезотерапии широко применяется не только в эстетической косметологии, но и в других областях медицины, например в гинекологии, отоларингологии, в спортивной медицине и т.д.

Какие же кожные проблемы решают при помощи методики мезотерапии? Прежде всего при помощи данной методики улучшается кровообращение кожи. Ведь известно, что все заболевания, в том числе и кожные начинаются с ухудшения кровообращения. Также, вводя мезотерапевтические коктейли, можно добиться дренажного эффекта, что уменьшит отечность тканей лица и тела. Данная методика также используется для лечения проблемной кожи, всех разновидностей рубцов, пигментных пятен, улучшает внешний вид кожи, увлажняя и питая ее. Также надо отметить, что мезотерапию используют при лечении алопеции - выпадения волос. Широко используется для устранения целлюлита, именно воздействуя на причину возникновения данной проблемы. Одной из разветвлений мезотерапии является методика инъекционного липолиза, то есть устранение локальных жировых отложений путем воздействия специальных коктейлей.

Таким образом, на сегодняшний день методика мезотерапии - самая эффективная и востребованная, позволяющая добиться привлекательного внешнего вида, лечения многих кожных проблем.

Что же такое биоревитализация? Можно сказать, что это младшая "сестра" мезотерапии. Ведь изначально был предложен термин мезотерапии, а уже после - биоревитализации. По сути, это та же методика мезотерапии - также в подкожные слои вводятся активные компоненты, теми же техниками. Отличия лишь в составе, а точнее в основном действующем веществе.

Дословно методика "биоревитализации" означает "натуральное восстановление жизни" кожи с помощью восполнения баланса гиалуроновой кислоты. В отличие от мезотеарпивтических коктейлей, куда может входить только низкомолекулярная гиалуроновая кислота, в составе биоревитализантов находится высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Она в отличии от низкомолекулярной, воздействует на более глубокие процессы увлажнения, участвует в синтезе коллагена и эластина - белков молодости. В итоге биоревитализация действует на более длительный срок, а также она обладает мощным омолаживающим эффектом.

Часто препараты для биоревитализации представлены в готовых шприцах, упакованных в специальные блистеры. Кратность процедур биоревитализации меньше, в отличии от мезотерапии, где мы иногда назначаем лечебный курс 8-10 процедур.

Биоревитализанты назначаются до 3 процедур и эффект может длиться до 9 месяцев. На сегодняшний день биоревитализация - одна из самых популярных процедур в косметологии.

Какие же есть противопоказания для проведения данных процедур?

- онкологические заболевания

- период беременности и лактации

- обострение любых хронических заболеваний

- аллергические реакции в анамнезе (относительное противопоказание)

- психические заболевания

Итак, подводя итог, отмечу, что мезотерапия больше обладает лечебным эффектом, борясь с какими-то дерматологическими проблемами кожи. Если же вы хотите поддержать молодость, гидратацию кожи, разгладить морщины, вам поможет методика биоревитализации.

Но какая процедура больше нужна для вашей кожи, конечно же, решает врач-косметолог.

Ваш доктор красоты, Севиндж Абдуллаева