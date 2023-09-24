«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Чистая питьевая вода - залог хорошего метаболизма и самочувствия. Но что, если к ее природной пользе добавить еще немного преимуществ? Вода с лимонным соком "защелачивает" организм, добавим к ней немного меда - и получим "чистку" для печени.

В свою очередь, "воде соле" приписывают помощь в похудении и улучшении сна. Как ее приготовить?

Рецепты "воды соле"

Секретный ингредиент этого напитка - розовая гималайская соль. Есть два основных рецепта "воды соле".

Первый, базовый, предполагает, что ты добавляешь щепотку гималайской соли в свою питьевую бутылочку. Вкус соли в такой концентрации практически не чувствуется, но уровень минерализации воды вырастает и она становится "вкуснее".

Второй, продвинутый рецепт "воды соле" предлагает приготовить высоконцентрированный раствор, который предписывается принимать по другой схеме: растворяя 1 чайную ложку смеси в 240 мл воды комнатной температуры.

Концентрат готовят следующим образом: стеклянную банку объемом 500 мл на 1/4 объема заполняют розовой солью и доверху доливают водой. Через 24 часа оценивают результат: если соль разошлась полностью, добавляют еще - и так до тех пор, пока раствор не насытится максимально (понять, что это произошло, довольно просто - соль перестает растворяться). Готовый раствор процеживают через марлю и хранят вдали от прямых солнечных лучей при комнатной температуре.

За что ценят гималайскую соль

Как и другие соли, розовая гималайская в основном состоит из хлорида натрия, который помогает поддерживать баланс жидкости и кровяное давление в организме.

Она добывается вручную, не содержит добавок и не подвергается значительной обработке - поэтому и стоит дороже других. Розовая гималайская соль содержит более 84 минералов и других элементов, таких как железо, магний, кальций и калий - именно их сочетанию она обязана своим необычным цветом.

Правда, удельный вес каждого из этих минералов в составе соли относительно невелик, особенно если сравнивать с их количеством, получаемым из продуктов питания (например, гималайская соль содержит всего 0,28% калия, 0,1% магния и 0,0004% железа). Совершенно точно не стоит пытаться получить значимую дозу перечисленных элементов из "воды соле": для этого придется употребить слишком много натрия, что на пользу здоровью не пойдет.

В чем польза воды с гималайской солью

Предполагается, что этот напиток уравновешивает положительно и отрицательно заряженные ионы организма, такие как натрий и другие минералы, которые позволяют необходимым элементам и сигналам проникать в клетки и выходить из них.

Сторонники напитка утверждают, что этот продукт снижает кровяное давление и расслабляет мускулатуру за счет содержания калия и магния.

Помогает ли "вода соле" наладить сон

Из-за большого размера кристаллов розовая гималайская соль содержит немного меньше натрия, чем обычная поваренная соль.

В одной чайной ложке розовой гималайской соли - 1700 мг натрия (на 500 мг меньше, чем в таком же количестве "обычной" соли. Считается, что натрий имеет решающее значение для полноценного сна и адекватной гидратации, так что если по какой-то причине этого компонента в твоей диете маловато, "вода соле" не повредит.

Должна ли ты начать пить воду с гималайской солью

Важно понимать, что никаких специальных исследований пользы (или вреда) "воды соле" не проводилось. Поэтому если в целом ты не должна внимательно следить за количеством натрия в своей пище и напитках и в целом заинтересована в том, чтобы употреблять больше простой воды, этот в общем-то безопасный напиток будет вполне уместен.

Но если у тебя высокое кровяное давление, заболевание почек или сердечная недостаточность, лучше не экспериментировать с водой с гималайской солью.

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