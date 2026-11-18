Невролог Пабло Ферреро заявил, что дневной сон не должен быть слишком длинным. Его идеальную продолжительность он назвал в интервью для издания La Nacion, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если дневной сон является частью вашей повседневной жизни, рекомендуется, чтобы он был достаточно коротким", - подчеркнул Ферреро. По его словам, спать днем, согласно исследованиям, необходимо 26 минут.

За это время человек сможет восстановить силы, но не успеет погрузиться в стадию глубокого сна, которая существенно затрудняет пробуждение, пояснил специалист. При этом врач подчеркнул, что дневной сон не поможет компенсировать усталость, которая копится на протяжении всей недели. Если, к примеру, в выходные спать днем несколько часов, циркадные ритмы нарушатся еще сильнее, предупредил он.