Названы лучшие цвета для встречи Нового года — 2027

Для встречи новогодней ночи будет актуальна палитра оттенков, характерных для стихии огня. Об этом "Газете.Ru" рассказала стилист бренда одежды для высоких женщин "Высокие Стандарты" Дарья Беспалова, передает Day.Az.

"2027 год пройдет под символом Красной Огненной Козы. Выбирайте красный, золотой, фиолетовый, бордовый, зеленый, так и более спокойные, природные тона - оливковый, молочный, песочный, шоколадный, бежевый", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что одним из вариантов можно выбрать красное платье или костюм.

"Тем, кто предпочитает более сдержанные образы, стоит обратить внимание на бордовый и винный. Эти оттенки в сезоне 2027 будут оставаться на пике, к тому же они отлично сочетаются с более спокойной гаммой - с молочным, шоколадным, а также с золотистым. Например, бордовый костюм дополните светлым топом и лаконичными украшениями", - рекомендовала Беспалова.

По ее словам, альтернатива ярким цветам - изумрудный или темно-зеленый.

"Например, элегантное платье с длине макси такого оттенка можно дополнить золотыми серьгами и туфлями нейтрального цвета. Для менее формального мероприятия подойдут зеленый жакет, кремовый топ и широкие брюки. Для тех, кто предпочитает светлую гамму, выбирайте молочный, кремовый и золотистый. Светлый брючный костюм можно дополнить металлическими аксессуарами, а золотистую юбку - однотонным топом. Чтобы наряд не выглядел перегруженным, достаточно одного-двух акцентов", - посоветовала специалист.

Стилист призвала учитывать при выборе одежды фактуру ткани.

"Атлас, бархат, струящийся шелк, кружева уже придают образу вечерний характер и нарядность, а пайетки и металлический блеск делают его более выразительным. Если наряд уже украшен блестящими элементами, лучше ограничиться лаконичными, неброскими аксессуарами. Ориентироваться исключительно на символику восточного календаря необязательно. Цвет одежды можно выбрать исходя из личных предпочтений и формата праздника, главное чтобы оттенки сочетались между собой и делали образ гармоничным", - резюмировала Беспалова.