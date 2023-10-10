5 самых модных принтов осени-2023

Геометрический

Если вы все ждали, когда же пригодятся школьные уроки геометрии, то ликуйте: этот момент настал. В этом сезоне как никогда актуальны геометричные принты всех мастей. Впрочем, порадуются и те, кто всем школьным предметам предпочитал ИЗО: особенно популярны среди дизайнеров паттерны по мотивам полотен супрематистов и абстракционистов. Поэтому не удивляйтесь, если цветные линии, квадраты и прямоугольники на платьях, топах и трикотаже вдруг напомнят вам о Малевиче, Кандинском или Мондриане. Все так и должно быть.

Животный

Вероятно, при одном взгляде на этот заголовок ваше воображение нарисовало себе платья и пальто в леопардовой, тигровой и зебровой расцветке. Но не торопитесь с выводами. Животные принты образца осени-2023 - совсем другого сорта. На этот раз дизайнеры не предлагают мимикрировать под диких зверей. На тканях отныне красуются изображения животных целиком. У Стеллы Маккартни это, например, породистые скакуны, а у Кристофера Кейна - умильные поросята и крысы. Choose your fighter, как говорится.

Горошек

Легкий, романтичный и женственный: мы привыкли носить этот классический принт весной и летом. Однако, как показали шоу сезона сезона осень-зима 2023/24, в холодное время года вещи в горошек выглядят ничуть не менее уместно. В коллекции Miu Miu он стал лейтмотивом, украсив приталенные платья, юбки-комбинации и блузы. Миучча Прада выбрала самый классический вариант принта с горошинами среднего размера: такой часто носит Кейт Миддлтон. Похожие принты можно увидеть в коллекциях Balmain и Celine. Симон Порт Жакмюс и Пьерпаоло Пиччоли, напротив, сделали ставку на огромные гротескные горошины - драматичный ход. А у Alessandra Rich и Philosophy di Lorenzo Serafini горох на платьях и топах, наоборот, был очень мелким. Так что если какой-то из вариантов трендового принта вам не по вкусу, наверняка найдется не менее стильная альтернатива.

Широкая полоска

Еще один классический принт, получивший в этом сезоне новое прочтение. Тонкая костюмная полоска живее всех живых, но на пятки ей наступает другая - широкая и в ярких контрастных цветах. Такая обнаружилась у Chloè, Carolina Herrera, Marni и многих других. Актуальны как вертикальный, так и горизонтальный вариант, но не забывайте об их визуальных свойствах. Если первый скорее вытянет силуэт и сделает вас выше и стройнее, то второй, напротив, имеет все шансы прибавить ненужного объема.

Сюрреализм

И еще один урок истории искусств от дизайнеров. Не меньше, чем супрематисты, актуальны сюрреалисты. Креативный директор Rabanne Жюльен Доссена обратился к работам Сальвадора Дали, а Гленн Мартенс из Y/Project предпочел паттерны с эффектом обманки по мотивам откровенных (и даже агрессивно сексуальных) фотографий. В общем, трактовать этот тренд можно довольно широко.

thesymbol.ru