14 мая 2025

14 мая 2025 11:43

Burberry ждут массовые сокращения

Burberry собирается сократить до 1700 сотрудников, стремясь сократить расходы на фоне падения продаж. 

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, этот модный британский бренд в течение двух лет планирует избавиться от почти каждого пятого (18 процентов от общего количества) своего работника, сэкономив тем самым 80 миллионов долларов.

Burberry, как следует из публикации, пытается повысить популярность своей верхней одежды стоимостью в сотни тысяч рублей и "вернуть клиентов после того, как они сократили расходы в связи с кризисом". После того как в первом полугодии 2024-го розничные продажи компании упали более чем на 20 процентов, пост ее гендиректора покинул Джонатан Акеройд, которого сменил Джошуа Шульман, имеющий большой опыт работы с брендами из масс-маркета, что породило разговоры об уходе бренда из люксового сегмента.


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