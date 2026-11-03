Названы самые частые ошибки при уходе за кожей осенью

Осень - переход между активным солнцем и зимней прохладой, когда на смену инсоляции приходит ветер, перепады температур и в последующем сухость кожи от отопления в домах, рассказала врач-косметолог Анна Самбук. В беседе с "Лентой.ру" она также назвала самые частые ошибки при уходе за собой в это время года, передает Day.Az.

Многие считают, что лето прошло, а с ним и активное солнце, что в корне неправильно, обозначила эксперт. По словам Самбук, УФ-индекс осенью продолжает оставаться высоким, особенно в средней полосе России, а UVA-лучи продолжают повреждать кожу, проходя через стекла и плотные облака, приводя к преждевременному старению и повышая риски злокачественных новообразований.

Также зачастую с приходом осени забывают менять легкие флюиды, сыворотки и эмульсии на текстуры плотнее, указала косметолог. Врач объяснила, что при изменении температуры и влажности воздуха в этот сезон испарение с поверхности кожи возрастает, поэтому увеличивается потребность в таких липидовосполняющих компонентах, как фосфолипиды, триглицериды, масла, глицерин и другие. Конечно, имеет значение и сбалансированный и химически чистый состав, отметила собеседница "Ленты.ру".

"Третий момент: с приходом осени клиенты зачастую торопятся ввести ретинол в домашний уход, пренебрегая принципами ретинизации кожи. Другими словами, не дают возможности коже привыкнуть к данному средству. Есть правильные схемы ввода ретинола в домашний уход, начиная с минимальных концентраций 0,1-0,25 процента ретинола с меньшей степенью раздражительного действия - ретинальдегида, постепенно повышая концентрацию и активность", - поделилась эксперт.

Кроме того, врач посоветовала не забывать про кожу губ, так как герпесы, периоральные дерматиты и ксерозы губ нередко обостряются именно осенью.

Самбук также призвала позаботится об оптимальном уровне влажности в помещении. Она должна соответствовать 40-60 процентам, в противном случае кожа не будет отдавать влагу, а будет удерживать ее внутри клетки и в межклеточном пространстве, уточнила эксперт. Визуально сухая кожа - это подчеркнутый рельеф и морщины, гипотония кожи, а, значит, подчеркнутые возрастные изменения, заключила собеседница "Ленты.ру".