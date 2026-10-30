Стилист рассказал, как подобрать масло для волос

Правильно подобранные масла помогают разгладить поверхность волоса, уменьшить пушение и добавить блеск.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказал топ-стилист бьюти-пространства Шевелюр Александр Аванесов.

"Важно понимать, что один и тот же продукт по-разному ведет себя на тонких прямых и плотных кудрявых волосах. Для тонких волос лучше выбирать легкие несмываемые средства, например с аргановым маслом, и начинать с одной капли. Ее нужно растереть между ладонями и распределить по кончикам: избыток масла утяжеляет пряди и лишает прическу объема. При жирной коже головы средство также наносят только на длину, избегая корней", - рекомендовал Аванесов.

Он отметил, что сухим, густым, кудрявым и осветленным волосам часто требуется более интенсивный уход. Им также могут подойти формулы с аргановым маслом, масло жожоба, а кокосовое удобно использовать перед мытьем.

"Кокосовое масло уменьшает потерю белка из волос, в том числе поврежденных. Но если использовать чистое масло, то оно способно утяжелять волосы, поэтому здесь нужно индивидуально подбирать количество", - уточнил Аванесов.

Для волос, которые быстро теряют объем, эксперт рекомендовал выбирать средства с легкой текстурой, например с маслом виноградной косточки. Оно разглаживает пряди и придает им блеск, не создавая ощущения жирности.

"Для густых, жестких и пористых волос можно попробовать миндальное масло и масло авокадо. Миндальное смягчает волосы, уменьшает трение при расчесывании и помогает справиться с пушением. Масло авокадо подойдет для ухода, в том числе после окрашивания и осветления. Его можно использовать в составе маски или наносить перед мытьем головы. При выборе важно учитывать состояние волос и текстуру средства", - обратил внимание Аванесов.

Если наносить масло на слегка влажные волосы, то несколько капель несмываемого масла распределяют от середины длины к концам. На сухие волосы достаточно одной капли, чтобы пригладить выбивающиеся пряди и добавить блеск.

"Для ухода перед мытьем масло можно нанести на сухую длину на 20-60 минут и затем смыть шампунем. При использовании фена или утюжка обязательно используйте отдельную термозащиту. В осенне-зимний сезон отопление и сухой воздух усиливают электризацию и пушение волос. Если кончики становятся жестче на ощупь, можно чуть чаще наносить на них масло и пользоваться кондиционером после каждого мытья", - заключил эксперт.