Косметолог назвала признаки избыточного ухода за кожей

Осенью хочется уделить коже больше внимания: добавить кислоты, скраб, питательную сыворотку и новый крем. Однако интенсивная забота часто оборачивается стянутостью и покраснением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, врач-косметолог, эксперт "Едим Дома" Татьяна Аюпова рассказала, как понять, что кожа "устала" от уходовых средств.

По словам эксперта, многоступенчатые процедуры не всегда приносят пользу, особенно если утром или вечером сочетаются несколько отшелушивающих средств, раздражающих кожу и нарушающих ее защитный барьер.

"Очень часто вижу на приеме, как женщина переухаживает за своей кожей. Сначала скраб, потом тоник, потом кислоты. И я говорю, нет, так не надо", - поделилась Татьяна Аюпова.

Насторожить должны любые неприятные ощущения или проявления, которые возникают после нанесения косметики:

стянутость;

покраснение;

мелкие морщинки.

"Вы чувствуете в конце своих процедур стянутость? Либо покраснение, либо ощущение, как будто кожа вся липкая? Это и есть признаки переухоженности за кожей", - объяснила врач.

Косметолог также уверена, что разрекламированный многоступенчатый уход нужен не всем:

"Минимальное количество - это пенка для умывания, нежный скраб, если вы носите плотный макияж, тоник, который выравнивает кожу, и сыворотка, которую можно запечатать кремом".

Набор косметички меняется и от сезона к сезону. Так, в холодное время года от активного скрабирования кожи лица рекомендуется отказаться.