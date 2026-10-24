24 октября 2026

24 октября 2026 12:14

Почему осенью усиливается тяга к еде - объяснила психолог

С приходом осени многие замечают, что тяга к еде усиливается. Как объяснила "Газете.Ru" кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина, так происходит из-за ухудшения погоды, нехватки света, привычек и попыток успокоиться через еду, передает Day.Az.

"Первая причина - тепло. Осенью становится холодно и сыро, и организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки дают это тепло быстро и ощутимо. Кружка чая в руках, тарелка супа, кусок пирога - все это воспринимается не только как еда, но и как источник тепла. Психологически мы связываем тепло с безопасностью и заботой. Когда мы едим что-то горячее, мы чувствуем, что о себе позаботились. Это простой и доступный способ сказать себе: "все хорошо, я в порядке", - заметила психолог.

Вторая причина - успокоение. Как объяснила Шпагина, осенью темнеет рано, погода часто меняется, планы срываются - все это создает фон тревоги и неуверенности. Еда, особенно сладкая и жирная, дает быстрое удовольствие и на время снижает это напряжение.

"Третья причина - ритуал. Осенью у многих появляются привычки, которых не было летом: пить чай в одно и то же время, покупать что-то вкусное к вечеру, готовить по выходным. Эти ритуалы сами по себе приносят удовольствие. Они создают ощущение стабильности и предсказуемости. Четвертая причина - нехватка света и красок. Осенью нам не хватает солнца и ярких впечатлений. Еда становится одним из немногих источников удовольствия. Важно помнить, что тепло и успокоение можно найти не только в еде, но и в общении, в прогулке, в любимом деле", - отметила врач.


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