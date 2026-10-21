Назван неожиданный факт о женском здоровье после менопаузы

Акушер-гинеколог из США Франческа Дункан считает, что после менопаузы яичники не становятся бесполезными и продолжают выполнять в организме определенные функции. Неожиданный факт о женском здоровье она раскрыла в беседе с The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Дункан, вместе с коллегами она работала над исследованием, в ходе которого изучались яичники женщин от 50 до 75 лет. Выяснилось, что после наступления климакса они не перестают функционировать, но в значительной степени меняются. В частности, в них обнаружили молекулы, которые могут передавать сигналы другим органам. Врач отметила, что содержание этих сигналов пока неизвестно, но их наличие указывает на то, что яичники продолжают влиять на организм после прекращения менструаций.

При этом гинеколог добавила, что возрастные изменения в здоровых яичниках напоминают признаки, встречающиеся при раке этого органа. Однако это не означает, что они свидетельствуют о развитии заболевания. Дункан надеется, что дальнейшие исследования помогут разобраться, почему с возрастом растет риск рака яичников.