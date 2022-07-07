Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Самый полезный способ употребления овощей и фруктов - конечно, есть их свежими. Но это ни в коем случае не значит, что весь оставшийся урожай, на который ушло столько сил и времени летом, должен пропадать. Мы собрали несколько вариантов хранения, которые помогут долгое время пожинать плоды вашего труда − в прямом и переносном смысле этого слова, − сохранив и витамины, и бюджет семьи.

Заморозка

Самый простой способ сохранить урожай на весь год. Важное условие: не стоит просто забивать собранными овощами и фруктами морозильную камеру − таким образом вы себе сильно усложните жизнь. В заморозке должна быть строгая система, которая в дальнейшем позволит использовать продукты без проблем и лишних усилий.

Для овощей: предварительно тщательно все вымойте и высушите, почистите и нарежьте − и лишь потом отправляйте в морозильное отделение, предвариетльно упаковав в пластиковые пакеты с застежкой. Стоит отметить, что, например, помидоры замораживать целиком можно лишь самые маленькие, остальные лучше предварительно пюрировать − после разморозки они все равно потеряют форму и упругость. Огурцы тоже лучше натереть на терке или нарезать очень мелкими кусочками. А вот баклажаны перед заморозкой нужно не только порезать, но и отварить в подсоленной воде, чтобы убрать горечь. Затем сваренные кусочки замораживают сначала на доске, обмотанной пищевой пленкой, а лишь затем пересыпают в пакет − так кусочки не слипнутся. Брюссельская капуста, как и цветная, требует перед заморозкой баланшировки: разбираем на соцветия и отваривает около трех минут, а лишь затем сушим и замораживаем. Кстати, удобно замораживать овощи не только отдельно, но и смесями для супов или лечо, самые дотошные хозяйки даже делают такие наборы порционными.

Для фруктов и ягод: их тоже необходимо предварительно помыть и обработать: убираем у смородины и крыжовника хвостики, листья, абрикосы и сливы лучше порезать пополам и удалить косточки. У яблок удаляем сердцевину и нарезаем кусочками. Важно, что все ягоды и нарезанные фрукты тоже предварительно нужно замораживать на подносе или доске, обмотанной пищевой пленкой, а лишь потом пересыпать в пакет. Ягоды отлично хранятся и в виде пюре.

Единственный минус подобного хранения урожая − место. Не у всех есть возможность отдельно ставить в квартире морозильную камеру, а в холодильнике отделения для заморозки хватает только на самое необходимое.

Сушка

Раньше грибы, овощи и фрукты высушивали на чердаках или специальных дворовых подиумах, однако сейчас существуют специальные электросушки, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс, обеспечивают равномерное просушивание сырья. А еще очень экономят время. Например, в мощной сушке для фруктов и овощей Starwind SFD0501 целых пять поддонов. А это значит, что вы можете одновременно сушить разные виды овощей или фруктов, а еще грибов и даже трав, вентилятор способствует тому, что запахи продуктов не смешиваются между собой. Встроенный термостат будет контролировать поддержание температуры в сушилке на уровне в 70 С°. Это незаменимая вещь для веганов и просто тех, кто ведет здоровый образ жизни, ведь прибор можно использовать не только для заготовок, но и для домашней пастилы или фруктовых чипсов, а некоторые умельцы даже делают в ней вяленое мясо.

Сок

Если урожай был богат не столько на овощи, сколько на фрукты, то альтернативный способ их хранения - сок. Выжимайте его из яблок, смородины или других ингредиентов и храните полученный концентрат в холодильнике, разбавляя или используя для приготовления десертов. Важно помнить, что такой сок обязательно нужно разбавлять водой и, по желанию, прислащивать. Это намного полезнее пакетированных напитков - вы и урожай сохраните, а авитаминоз точно будет не страшен. Однако для такого метода тоже необходимо специальное устройство. Сразу хочется предостеречь от ручных соковыжималок - этот вариант точно не подойдет, если речь идет о килограммах яблок в урожайный год. Лучше сразу купить автоматическое устройство и не мучиться. Соковыжималки бывают шнековые (с винтовым механизмом, похожим на мясорубку) и центрифужные (плоды в них сначала размалываются тёркой, а потом отжимаются через сетку-сепаратор). Дачники чаще всего выбирают первый вариант. Такой вид соковыжималки, кстати, подойдет даже для твердых овощей, а не только фруктов.

Womanhit.ru