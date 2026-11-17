Ученые из Онкологического центра Фуданьского университета в Шанхае выяснили, как именно нервная система помогает опухолям подавлять защитные силы организма. В масштабном обзоре, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, специалисты показали, что раковые клетки способны "взламывать" нейронные цепи, чтобы заставить иммунитет бездействовать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Взаимодействие между мозгом, нервами и иммунными клетками работает как сложная сеть. Специалисты выделяют три уровня такого общения: локальный внутри тканей, рефлекторный на уровне органов и централизованный в головном мозге. Новообразования используют эту систему для выживания: они выделяют особые белки, которые добираются до мозга и запускают выработку гормонов стресса. Эти вещества переключают организм в режим подавления воспаления через так называемую ось "мозг-селезенка". В результате иммунитет получает ложный сигнал о необходимости затишья, что мешает защитным Т-лимфоцитам атаковать опухоль.

Более того, некоторые злокачественные новообразования умеют мимикрировать под нервную ткань. Присваивая себе сигнальные пути мозга, они получают своеобразный "иммунный паспорт", позволяющий спрятаться от клеток-киллеров. Также опухоли способны напрямую влиять на настроение человека, вызывая депрессию и нарушения сна. Это создает замкнутый круг: хроническая тревога активирует симпатическую нервную систему, что приводит к постоянному выбросу гормонов и заставляет клетки-супрессоры блокировать защитные силы организма.

Открытые механизмы уже находят практическое применение. В клинических испытаниях ученые проверяют бета-блокаторы (популярные препараты от давления) в комбинации с иммунотерапией. Эта связка должна помешать нервам подавлять защиту. Первые тесты на ранних стадиях рака молочной железы показывают обнадеживающие результаты: блокировка стрессовых рецепторов снижает риск метастазов. Также медики тестируют электрическую стимуляцию блуждающего нерва, которая помогает уменьшить воспаление при ревматоидном артрите и рассеянном склерозе. По мнению исследователей, точечное воздействие на конкретные нейронные цепи позволит создать персонализированные методы лечения, которые избавят пациентов от тяжелых побочных эффектов традиционной терапии.