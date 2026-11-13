13 ноября 2026

13 ноября 2026 09:34

Существование кризиса среднего возраста опровергли

Психолог Марджи Э. Лахман считает, что кризиса среднего возраста в привычном понимании не существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, популярное убеждение она опровергла в беседе с Women's Health.

Психолог рассказала, что общепринятые представления о кризисе среднего возраста имеют мало общего с реальностью. Исследования, которые занимались изучением этого вопроса, не нашли подтверждений, что сорокалетие напрямую связано с негативными изменениями.

Лахман убеждена, что на самом деле вред приносит не новый жизненный рубеж, а негативные установки о нем в обществе. Например, врачи могут игнорировать жалобы 50-летней женщины, списывать их на возраст и пропустить болезнь. Кроме того, исследования обнаружили, что на здоровье и продолжительность жизни влияет то, как сам человек относится к возрасту. "Люди с более позитивным представлением о старении (например, о здоровье и активности) жили дольше, чем те, кто придерживался более стереотипных взглядов на пожилых людей", - рассказала психолог.

При этом специалист уточнила, что в середине жизни многим людям действительно приходится переоценивать свои убеждения и ценности. Однако этот процесс занимает меньше времени и необязательно причиняет только дискомфорт. "Мне нравится представлять средний возраст как перерыв в спортивном матче: некоторые важные моменты уже сделаны, но не все", - заключила Лахман.


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