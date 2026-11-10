Перечислены самые модные куртки на зиму

Редакторы журнала Vogue перечислили самые модные фасоны курток на зиму на основе анализа новых коллекций известных дизайнеров. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В список вошли классические и укороченные пуховики с воротником-трубой, из мягкой овчины и с матовым или полуглянцевым финишем. Также актуальными будут изделия со встроенным палантином или шарфом, создающим объем вокруг шеи и плеч. Подобные вещи в серых, коричневых и черных оттенках продемонстрировал, например, бренд Sacai.

В то же время в перечень попали меховые куртки в стиле young sciura ("молодая синьора"). Эксперты выделили укороченные и объемные модели коричневого и черного цветов, а также варианты с анималистичным принтом. Кроме того, в числе трендов оказались утепленные бомберы различных силуэтов и куртки со вставками из овчины.