Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле.

Как передает Day.Az, об этом пишет WWD.

Шоу на горнолыжном курорте во Французских Альпах состоялось 15 марта.

"Энергия зимних видов спорта, тепло и радость от совместного времяпрепровождения на снегу, а также преданность бренда производству одежды для жизни в горах, которая должна сочетать удобство и стиль, будут отмечены незабываемым опытом на большой высоте", - добавила марка в заявлении.

На показ Moncler Grenoble в Куршевель были приглашены следующие звезды:

1 - Ирина Шейк

2 - Энн Хэтэуэй

3 - Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

4 - Леони Ханне (модный блогер)

5 - Тейлор Хилл

6 - Эмили Ратаковски

7 - Нина Добрев