Маникюр с размазанным по пальцам лаком стал трендом

Намеренно небрежный маникюр стал трендом благодаря показу бренда Miu Miu во время Недели моды в Париже. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о вариантах с размазанным по пальцам лаком. Так, на шоу итальянской марки манекенщицы вышли на подиум с ярко-красными ногтями, накрашенными с заходом на кожу вокруг. Образы с подобным маникюром представили в том числе актриса Оливия Колман и дочь актера Джона Траволты Элла, которые стали участницами показа.

Отмечается, что автором идеи выступила японский нейл-мастер с никнеймом Nails by Mei. Она объяснила концепцию тем, что ногти должны выглядеть так, будто их красил непрофессионал, например возлюбленный девушки. По словам мастера, цель подобной работы - показать эстетику неидеальных вещей и избавить женщин от необходимости постоянно поддерживать безупречный вид.