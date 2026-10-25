25 октября 2026

25 октября 2026 12:13

Маникюр с размазанным по пальцам лаком стал трендом

Намеренно небрежный маникюр стал трендом благодаря показу бренда Miu Miu во время Недели моды в Париже. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о вариантах с размазанным по пальцам лаком. Так, на шоу итальянской марки манекенщицы вышли на подиум с ярко-красными ногтями, накрашенными с заходом на кожу вокруг. Образы с подобным маникюром представили в том числе актриса Оливия Колман и дочь актера Джона Траволты Элла, которые стали участницами показа.

Отмечается, что автором идеи выступила японский нейл-мастер с никнеймом Nails by Mei. Она объяснила концепцию тем, что ногти должны выглядеть так, будто их красил непрофессионал, например возлюбленный девушки. По словам мастера, цель подобной работы - показать эстетику неидеальных вещей и избавить женщин от необходимости постоянно поддерживать безупречный вид.


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