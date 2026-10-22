Можно ли беременным есть суши и роллы?

Многие блюда японской кухни, в том числе некоторые виды суши и роллов, противопоказаны при беременности. Поэтому перед употреблением очень важно учитывать состав блюда и способ приготовления рыбы. Об этом "Газете.Ru" рассказала гинеколог-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова, передает Day.Az.

По словам специалиста, привычные блюда японской кухни могут нести определенные риски для беременных, если в них используется сырая или недостаточно термически обработанная рыба, сырые морепродукты или продукты, которые хранились с нарушением температурного режима.

"Беременным женщинам не обязательно полностью исключать суши и роллы. Основной риск связан с сырой и недостаточно приготовленной рыбой и морепродуктами. Они могут быть источником бактерий и паразитов, а пищевые инфекции во время беременности могут протекать тяжелее и представлять опасность не только для женщины, но и для плода", - объяснила врач.

В первую очередь, уточнила Орфанова, речь идет о роллах с сырой рыбой, например с лососем или тунцом. Даже если продукт выглядит свежим и качественным, визуально определить наличие опасных микроорганизмов или паразитов невозможно. Поэтому во время беременности безопаснее выбирать рыбу, которая прошла полноценную термическую обработку.

"Отдельный вопрос - содержание ртути. Некоторые крупные хищные рыбы способны накапливать ее в больших количествах. При беременности регулярное употребление такой рыбы нежелательно, поскольку избыток метилртути может негативно влиять на развитие нервной системы плода. К рыбам с высоким содержанием ртути относятся акула, рыба-меч, королевская макрель, марлин, большеглазый тунец и некоторые другие крупные хищники. Во время беременности их употребление рекомендуется избегать или максимально ограничивать", - отметила специалист.

Поэтому, подчеркнула врач, наиболее безопасным вариантом для беременной женщины будут роллы с термически обработанной рыбой или морепродуктами, овощами и другими приготовленными ингредиентами. При этом лучше выбирать заведения, где соблюдаются санитарные требования, а блюда готовятся непосредственно перед употреблением.

"Если очень хочется роллов, во время беременности можно выбрать вариант с запеченной или отварной рыбой, креветками после термической обработки, овощами. А вот от роллов с сырой рыбой и сырыми морепродуктами лучше отказаться. Это не вопрос суеверий или чрезмерной осторожности - такие ограничения связаны с вполне конкретным риском пищевых инфекций", - заключила Орфанова.