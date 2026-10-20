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20 октября 2026 12:02

Ученые раскрыли, что мужчины судят внешность партнера строже, чем женщины

Женщины оценивают мужскую внешность менее строго, чем принято считать, - по крайней мере, когда речь заходит о нижней границе требований к партнеру. К таким выводам пришла группа под руководством исследователя факультета психологии Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU) Мариуса Ставанга; препринт работы размещен на платформе Open Science Framework, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые опросили 1182 норвежца в возрасте от 18 до 60 лет. Участники обозначили минимально приемлемый для себя уровень партнера по 18 характеристикам - от интеллекта и зрелости до физической привлекательности. Данные собрали в ходе подготовки документального фильма об одиноких людях. Выборка охватила оба пола, что позволило напрямую сравнить стандарты мужчин и женщин.

Строгими к фигуре участницы не оказались: 35% заявили, что мужчина не обязательно должен быть стройнее среднего, 23% назвали спортивное телосложение обязательным условием, а остальные 42% выбрали промежуточный вариант. Невысокой вышла и планка по росту: лишь 5% потребовали от партнера не менее 183 сантиметров, тогда как 85% допустили кандидата ниже 178 сантиметров. Для сравнения: средний рост взрослого норвежца в 2024 году составил 180,9 сантиметра по данным Статистического управления Норвегии - то есть запросы большинства проходят почти по общенациональной норме.

Неожиданно требовательными к росту оказались мужчины: половина опрошенных мужчин назвала необходимым минимумом партнера с ростом выше среднего, тогда как у женщин этот показатель составил всего 35%. Если судить исключительно по нижним порогам физической привлекательности, более придирчивой стороной выступают именно представители мужского пола.


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