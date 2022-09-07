Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

1. Маменькин сынок

Сначала тесная связь между сыном и матерью может показаться вам трогательной и милой, но, поверьте, это ненадолго. Мужчина, который зависит от матери и постоянно советуется с ней - это далеко не тот человек, с которым стоит связывать свою жизнь. Ведь он привык к тому, что главная женщина в его жизни - это его мама. Подумайте, неужели вам хотелось бы постоянно соревноваться со своей потенциальной свекровью за любовь мужчины?

Еще одна проблема отношений с "маменькиным сынком" заключается в том, что он не ищет равноправного партнера. Он ищет вторую маму, которая решала бы за него все проблемы, и с которой он мог бы чувствовать себя слабым беззащитным ребенком. Сомневаемся, что вам это нужно.

2. Ранимый

Этот мужчина регулярно будет вспоминать о своей бывшей девушке, с которой он очень долго встречался. Разговоры о его прошлых отношениях постоянно будут присутствовать в вашей личной жизни. Он слишком эмоционален и чувствителен, чтобы сразу забыть об экс-подружке, с которой он так много всего пережил.

Что самое неприятное - он постоянно будет пытаться сравнивать вас со своей бывшей. Этот человек хочет жить в прошлом, и будущее ему не слишком-то и интересно. Он подпитывается своими страданиями и воспоминаниями.

3. Вечный ребенок/тусовщик

Ему уже далеко за 30, но он не хочет остепеняться. Он не может пропустить ни одной вечеринки, проводит много времени, играя в компьютерные игры, и не хочет воспринимать ваши отношения всерьез. Психологи называют такое поведение синдромом Питера Пэна. Ничто и никогда не заставит этого человека вырасти и соответствовать своему возрасту.

Вы надеетесь, что в один прекрасный день он все-таки изменится, и ваши отношения выйдут на новый уровень. Но, поверьте, все это напрасно. Сначала вам может быть весело с "тусовщиком", ведь он любит шутить и развлекаться, но рано или поздно вы устанете от такой жизни и захотите найти более зрелого человека. К тому же, у таких мужчин, как правило, в приоритете друзья, а не женщины.

4. Плохой мальчик

Ни для кого давно не секрет, что хорошие девочки любят плохих мальчиков. И хотя бы ради ярких воспоминаний в жизни каждой женщины на протяжении какого-то периода должен присутствовать такой мужчина. Но это не значит, что с плохим мальчиком стоит строить совместную жизнь.

Плохие парни необычайно притягательны и очаровательны, их знойный нрав действует на женщин как магнит, но будьте осторожны. В любой момент страсть может перерасти в отвращение, ведь у таких мужчин очень много скелетов в шкафу, которые могут прийтись вам не по душе.

5. Дамский угодник

Он может очень быстро расположить к себе любую женщину. Он с легкостью манипулирует чужими эмоциями, осыпает девушек комплиментами, но как только дамский угодник достигает желаемого, к примеру, "жертва" оказывается у него в постели, он сразу же начинает вести себя совершенно иначе. И не удивляйтесь, если он даже не возьмет номер вашего телефона или откажется вас проводить.

Эти мужчины любят хвастаться своими дорогими машинами, роскошными апартаментами и престижной работой. Так что будьте внимательны и постарайтесь не попадаться на крючок!

6. Закоренелый холостяк

Мужчины хотят быть похожими на него, а женщины мечтают выйти за него замуж. Он умен, успешен, хорошо воспитан и необычайно красив. Он - идеальный кандидат в мужья для любой, даже самой привередливой женщины. Почему же он все еще одинок, спросите вы? Сам он обычно говорит, что пока еще просто не нашел ту самую.

На самом же деле он просто не хочет связывать себя серьезными отношениями и ограничивать свою свободу. Ведь у него и так все хорошо.

7. Самовлюбленный

Этот человек не способен любить кого-нибудь больше, чем себя. Если вы все же решитесь на отношения с нарциссом, то будьте готовы, что он постоянно будет говорить лишь о себе, игнорируя ваши проблемы и ваши интересы. А если во время ссоры он будет не прав, то вы этого никогда не сможете доказать, ведь в его мире может быть прав только один лишь человек - он сам.

Он постарается ограничить ваш круг общения и вашу свободу, чтобы все внимание доставалось только ему. Так что держитесь от этого человека подальше!

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