Как начать знакомство с мужчиной

Вопрос как познакомиться с мужчиной для многих остается неловкой темой, ведь считается, что он должен подойти к вам первым.





Как начать знакомство: кому нужна нерешительность

Порой мы встречаем мужчину и понимаем, что с ним безумно хочется построить отношения. У него великолепное чувство юмора, приятный баритон и непринужденный стиль одежды. Вот только есть одна проблема - лично познакомится с ним пока не удалось, а ожидания, когда же судьба сведет вас вместе, благодаря счастливой случайности, уж больно затягиваются. Давайте будем на шаг впереди, так как сейчас не время быть нерешительной женщиной викторианской эпохи, которой негоже первой подходить к особе противоположного пола.

Интересный факт озвучивают психологи, которые считают, что мужчины выбирают общительных женщин, заранее зная, что с ними будет легко поддерживать разговор, а их знаки внимания не воспримут в штыки. Противоположный пол не любит попадать в неловкие ситуации при женщине, а это значит, что порой они избегают замкнутых девушек, к которым нужен особый подход. Поэтому часто случается так, что парни, несмотря на свои симпатии, могут отдать предпочтение женщинам более открытым в общении, которые легче идут на контакт.



Как начать знакомство: мужчины любят активных

Изучите мужчину, считывая информацию о нем по внешнему виду. Присмотритесь к тому, как он одет, какую прическу он носит и насколько он педантичен. Как правило, люди, которые ходят в офис в кроссовках, с радостью обсудят с вами спортивные темы, а любители солидных костюмов могут посоветовать, каким предложением вашего банка лучше воспользоваться, чтобы облегчить себе жизнь. С модником вам будет даже проще - он точно читал новую статью об эксцентричном фотопроекте, которым все делятся на Фейсбуке, а также он в курсе, какие фильмы стоит посмотреть на летнем кинофестивале.

При знакомстве не пытайтесь произвести сильное впечатление на мужчину, иначе вы действительно запомнитесь ему, вот только не совсем так, как вам этого хотелось бы. Не бойтесь быть искренней и настоящей, порой даже смешной. Будет идеально, если вы в общей компании спросите у него, как закончился вчерашний матч; в сильный ливень попросите мужчину с зонтиком довести вас до ближайшего кафе; скажите парню подвинуться на лавочке в парке; спросите, как называется порода его собаки, ведь вы хотите себе такую же. Словом, ведите себя непринужденно и дружественно, не набрасываясь на него, как на объект желания, но находя общие точки соприкосновения.



Как начать знакомство: разбудите в нем Супермена

Чтобы там не говорили об инфантильности современных мужчин, представители противоположного пола на подсознательном уровне всегда хотят помочь девушке, так как они чувствуют, что те могут быть слабее их. И этим нужно умело пользоваться, особенно, когда хочется завести новое знакомство. Когда женщина ставит перед мужчиной проблему, он сразу же пытается ее решить - в нем просыпается Супермен, который спешит на помощь. Только тут ни в коем случае нельзя переборщить, ведь фраза "молодой человек, помогите поднять телевизор на третий этаж" может сработать разве что в очень дешевом кино.

Если понравившийся вам мужчина работает с вами в одном офисе, узнайте его профессию и обратитесь за помощью. Например, попросите объяснить, как работает какая-то программа, ведь вы в ней совсем запутались. В спортзале потревожьте накачанного красавчика с просьбой помочь с тренажером. В магазине спросите у импозантного мужчины возле винного отдела, какое шампанское лучше выбрать. Поверьте, нормальный мужчина с радостью поможет вам, а тот, с которым лучше и не связываться, просто найдет отговорку и исчезнет.

И помните, что в женщине должна оставаться интрига, ведь если вы подошли первой, это вовсе не значит, что вы будете занимать лидирующую позицию. Вы сделали первый шаг, а теперь позвольте мужчине поохотиться за вашим вниманием.



hochu.ua