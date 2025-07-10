10 июля 2025

10 июля 2025 09:15

Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Пользовательница Reddit с ником Bahbah17 поделилась историей о том, как она узнала о неверности своего партнера, который был еще и ее коллегой.

Как передает Day.Az, шокирующую правду о возлюбленном девушке раскрыли судебные материалы.

Автор поста рассказала, что она и ее бойфренд ведут длительную судебную тяжбу с бывшим общим работодателем. "Вчера я получила письмо от адвоката [бывшего работодателя] с просьбой предоставить со своей стороны кое-какие доказательства по делу, что было ожидаемо. Он также приложил материалы разбирательства. Я сейчас в отъезде и потому позвонила своему партнеру, чтобы сообщить об этом, однако он в ответ неожиданно потребовал, чтобы я удалила файлы и очистила после этого корзину, объяснив это просьбой своего юриста", - написала автор.

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После столь странной реакции партнера Bahbah17 решила прочитать материалы дела. Так она узнала, что еще два года назад мужчина состоял в романтических отношениях с другой своей коллегой, с которой была мельком знакома и автор. Она замечала, что ее избранник и эта девушка часто ездят в совместные командировки, а на ее страницах в социальных сетях появлялись снимки в тех же интерьерах, в которых фотографировался и бойфренд.

"Я написала этой женщине. И она призналась, что на самом деле она была с моим парнем в день их первой встречи на производственной конференции в Майами еще три года назад. Я тоже приезжала туда, но уехала в день начала мероприятия, а после его возвращения оттуда мы сначала отправились в отпуск, а затем начали жить вместе. Это было всего через девять месяцев после начала отношений", - рассказала девушка.

Она добавила, что и после этого мужчина применял такую тактику - сначала отправлялся в рабочую поездку с любовницей, а потом со своей девушкой, но уже в отпуск. В итоге Bahbah17 переслала сообщения второй женщины своему парню, после чего собрала вещи и переехала к своим родителям.


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