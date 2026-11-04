4 ноября 2026

4 ноября 2026 17:02

Популярная в 2000-х прическа вернулась в моду

Популярная в 2000-х прическа вернулась в моду осенью 2026 года. Об этом сообщает журнал Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы проанализировали прошедшие Недели моды и отметили, что трендом вновь стало гофрирование волос, при котором прядям придается характерный зигзагообразный рельеф. Так, на показе американского бренда Christian Siriano стилисты выпрямили пряди до зеркального блеска, совместив их с четкими горизонтальными полосами гофре в виде колец. В свою очередь, французский модный дом Chloe представил богемный вариант прически со значительным объемом, где волосы были уложены свободными широкими волнами по всей длине.

Отмечается, что в эпоху расцвета стиля Y2K гофре носили известные поп-певицы, в том числе Бритни Спирс, Бейонсе, Кристина Агилера и Джанет Джексон. При этом в настоящее время к подобной ретроприческе обращаются такие знаменитости, как певица Дуа Липа и актрисы Марго Робби, Николь Кидман и Блейк Лайвли.


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