12 апреля 2024

12 апреля 2024 22:22

Скончался модельер Роберто Кавалли

В возрасте 83 лет скончался легендарный модельер Роберто Кавалли, сообщает Day.Az со ссылкой на РБК.

Роберто Кавалли - итальянский дизайнер одежды и основатель бренда Roberto Cavalli. Создавая одежду вот уже более 40 лет, Кавалли вывел для себя три главных творческих принципа: креативный подход, уникальный дизайн и запоминающийся цвет. 

Визитной карточкой бренда стали модели из кожи. Кавалли превратил грубый рабочий материал в мягкий, цветной и дорогой.

Среди поклонников марки Кавалли были Наталья Водянова, Дженифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Шакира, Энтони Хопкинс и многие другие знаменитости.

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