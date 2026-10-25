Невролог объяснил, почему немеют руки и ноги и когда это опасно

Онемение руки или ноги часто списывают на неудобную позу. Но за этим симптомом могут стоять не только временное пережатие нерва, но и заболевания нервной системы. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал Антон Маркитан, врач-невролог, остеопат.

По словам эксперта, онемение - субъективный симптом, который люди описывают по-разному. В неврологии это снижение чувствительности.

"Причина может находиться на любом участке пути нервного импульса - от рецепторов и периферического нерва до центральной нервной системы", - объясняет специалист.

Чаще всего нерв действительно оказывается временно пережат: например, после сна в неудобной позе или длительного сидения. Если после смены положения тела чувствительность быстро восстановилась, повода для паники обычно нет. Однако сильная или продолжительная компрессия нерва может потребовать длительного восстановления.

Особенно опасно внезапное онемение целой руки или ноги, половины лица или тела. Если одновременно появилась мышечная слабость, головокружение или другие неврологические симптомы, необходимо срочно вызвать скорую - это может быть признаком инсульта.

"Нервная ткань плохо переносит нарушения кровоснабжения, поэтому при поражении центральной нервной системы важна каждая минута", - говорит Маркитан.

Место и характер онемения также важны для диагностики. Например, при сахарном диабете могут поражаться сразу несколько периферических нервов - тогда чувствительность снижается симметрично, чаще в стопах и кистях, по типу "носков" и "перчаток". Повторяющееся или длительное онемение не стоит постоянно списывать на усталость.

"Причиной могут быть хронические или аутоиммунные заболевания нервной системы. Если симптом не проходит после смены положения или регулярно возвращается, стоит обратиться к врачу", - заключает эксперт.