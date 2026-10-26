Названо самое модное осеннее пальто

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное осеннее пальто в 2026 году. Материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в настоящее время популярными стали различные фасоны кейпов: длин мини, миди и макси, из шерсти, кожи или букле.

Подобные изделия оказались замечены на показах многих известных брендов, включая Chanel, Chloe, Hermes и Balenciaga. Отмечается, что, по данным поисковой системы в сфере моды Tagwalk, количество кейпов в новых коллекциях марок выросло на 234 процента по сравнению с прошлым холодным сезоном.