27 марта 2025

27 марта 2025 16:50

Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года. 

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

В теплых сезонах актуальными вновь будут джинсовые микрошорты, расцвет популярности которых пришелся на 2000-е годы. Например, ранее предпочтение им отдавали британская певица Эми Уайнхаус, супермодель Кейт Мосс и манекенщица Алекса Чанг.

В то же время в списке трендов оказались трусы-шорты - полосатые, в рубчик и с наиболее трендовым узором "горох". Также журналисты внесли в перечень пышные шорты-баллоны длины мини и бермуды в спортивном стиле или фасона карго.


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