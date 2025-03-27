Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года.

Как передает Day.Az, соответствующий материал появился на сайте издания.

В теплых сезонах актуальными вновь будут джинсовые микрошорты, расцвет популярности которых пришелся на 2000-е годы. Например, ранее предпочтение им отдавали британская певица Эми Уайнхаус, супермодель Кейт Мосс и манекенщица Алекса Чанг.

В то же время в списке трендов оказались трусы-шорты - полосатые, в рубчик и с наиболее трендовым узором "горох". Также журналисты внесли в перечень пышные шорты-баллоны длины мини и бермуды в спортивном стиле или фасона карго.