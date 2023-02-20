Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Сегодня Фея Красоты - Севиндж Мамедова расскажет о своем любимом детише Aidem и том как она чувствует каждое платье, когда его создает. Каждая пара выбирает свой вариант проведения свадьбы. Это может быть интимный праздник для двоих на берегу океана, светский прием с огромным количеством гостей или...совершенно необычная свадьба, где у присутствующих возникает масса ярких эмоций. Неординарность, зрелищность и потому, несомненная притягательность - главные эпитеты таких свадеб и свадебных нарядов.

Суть оригинального свадебного платья - яркое сочетание стиля, фасона, цвета и, конечно, ткани. Я отдаю предпочтение качественным материалам с нужными характеристиками. Классические решения - атлас, парча, тафта, креп, органза, шифон, фатин, кружево. Используются как натуральные, так и недорогие смесовые, синтетические ткани. Чтобы "исполнить гимн" истинной неординарности, оставить о свадебном дне яркие красивые воспоминания, необходимо соблюсти меру. Неординарность свадебным платьям придает форма.

Строгая геометрия подчеркивает гармонию фигуры, а цветочные принты и декоры акцентируют внимание на женственности.

Самые необычные свадебные платья в мире отличаются оригинальными фасонами.

Мы бы хотели преподнести вам фотографии состоящие из работ нашей последней коллекции.

адрес: Сабит Рахман 11

Тел: +99412-449-67-90

+99477-534-23-34

@aidemwedding (instagram)

Хейран Гусейнова - Календер