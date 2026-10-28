Названо положение тела, в котором боль переносится легче

Ученые Университета Хаэна в Испании выяснили, что поза тела влияет на восприятие боли: лежа человек переносит ее легче, чем стоя, и во многом это связано с работой сердечно-сосудистой системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Psychophysiology.

В эксперименте участвовали 83 здоровых студента, которым измеряли болевую чувствительность в положениях сидя, стоя и лежа, надавливая прибором-альгометром на ноготь. Параллельно следили за давлением, ударным объемом сердца и чувствительностью барорефлекса - механизма, регулирующего давление.

Оказалось, что порог и переносимость боли были выше в положении лежа, чем стоя. При умеренном нажатии стоя люди оценивали боль как более сильную, чем сидя или лежа. Ключ к объяснению - в давлении: при вставании систолическое давление и ударный объем сердца падали, а в положении лежа росли. А более высокое давление, как показала работа, связано с меньшей болью.

"Широкая публика не знает, что повышение артериального давления оказывает тормозящее действие на боль", - отметил руководитель работы Густаво Рейес дель Пасо. Отсюда практический совет: "Если вы чувствуете острую боль, положение лежа поможет ее облегчить".

Авторы оговаривают ограничения: выборка молодая, здоровая, в основном женская и с нормальным или пониженным давлением, поэтому у пожилых, гипертоников или людей с хронической болью картина может отличаться. Порядок поз к тому же не был случайным. Тем не менее связь позы, давления и боли выглядит устойчивой и объясняет давно замеченные бытовые наблюдения. Механизм связывают с барорефлексом: при повышении давления рецепторы в сосудах посылают в мозг сигналы, которые заодно приглушают боль, - этим и объясняется, почему при резкой боли инстинктивно хочется сесть или прилечь.