Стилист Лисовец объяснил, как собрать капсульный гардероб

Стилист Влад Лисовец объяснил, как собрать капсульный гардероб. Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первый образ с ярко выраженным силуэтом. Как мы уже выяснили ранее - акцент на талии и вообще геометрия в образе это самый актуальный прием на подиуме. Помимо этого в данном образе еще присутствует игра фактур и цвета, присмотритесь: плотный велюр у жакета, жесткая джинса у юбки, широкие лаковые сапоги "под питона" и колготки, у которых так же есть свой узор. Образ прост и одновременно уникален, меняйте цвета на свое усмотрение, главное понять смысл всей этой комбинации", - отметил модный эксперт.

Он также объяснил, как носить мех с джинсами.

"Нарочито романтичная блузка с рюшами, прямые чуть расклешенные джинсы, обязательно ботильоны на высоком каблуке, коротенькая шуба и яркая лаковая сумка - вот образ. Мех - крайне актуальная верхняя одежда в этом сезоне. Почти у каждого бренда из массмаркета есть выбор, я рекомендую брать именно укороченные.

Джинсы - конечно, на подиуме есть широкие варианты, но вокруг нас и на улице их стало слишком много, плавно возвращаемся к тем, что подчеркивают вашу фигуру. Высокий каблук при этом только вам в помощь. И отдельно хочу подчеркнуть ремень в данном случае - очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов", - резюмировал Лисовец.