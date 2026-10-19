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19 октября 2026 13:31

У «гормона любви» окситоцина нашли неприятное свойство

Окситоцин часто называют "гормоном любви", но новое исследование канадских ученых показало: у людей с тревогой в отношениях он может делать детские воспоминания более негативными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Emotion.

Окситоцин - гормон и химический посредник, участвующий в родах, кормлении и формировании пар. В исследованиях на мышах и овцах он оказался необходим для того, чтобы матери узнавали своих детенышей, а взрослые запоминали других особей своего вида. Ранние эксперименты на людях навели на мысль, что он универсально повышает доверие, сотрудничество и эмпатию.

Однако более свежие данные указывают на нюанс, известный как гипотеза социальной значимости: окситоцин работает как эмоциональный усилитель, подсвечивая социальную информацию - независимо от того, положительная она или отрицательная.

Исследователи из Университета Макгилла под руководством Мелиссы Шемирани и Дженнифер А. Бартц набрали 77 мужчин и женщин. В один визит они получали окситоцин в виде назального спрея, в другой - плацебо. Ни участники, ни экспериментаторы не знали, какой спрей используется в конкретный день.

После того как гормон действовал, участникам показывали слова, связанные с привязанностью ("защищать", "расстраивать"), и просили вспомнить конкретные детские эпизоды с матерью. Затем экспериментаторы выбирали одно положительное и одно отрицательное воспоминание и просили рассказать о них вслух.

Независимые оценщики читали расшифровки и оценивали эмоциональный тон. У участников с высокой тревогой привязанности окситоцин заставлял описывать матерей с более негативными и менее положительными эмоциями по сравнению с плацебо. Это говорит о том, что гормон усиливал их глубинные страхи, связанные с отношениями.

Участники с избегающим стилем привязанности, которые обычно подавляют желание близости, при окситоцине становились еще более неохотными делиться личным. Гормон усиливал их защитную тенденцию дистанцироваться от откровенных признаний.

Результаты касаются только воспоминаний о матерях - исторически их рассматривали как основных опекунов в ранней психологии. Исследование не отвечает на вопрос, изменит ли окситоцин воспоминания об отцах или других опекунах. Выборка была относительно молодой, преимущественно белой и азиатской, поэтому в других группах картина может отличаться.

Также обнаружилось расхождение между людьми-оценщиками и компьютерными программами анализа текста: автоматические инструменты часто не справляются со смешанными эмоциями, типичными для семейных историй.
Окситоцин - не универсальное средство от проблем в отношениях. Поскольку гормон работает как усилитель уже существующих социальных страхов, его применение в терапии может требовать индивидуального контроля. Без должного руководства он способен усилить разрушительный стресс у тех, кто и так испытывает высокую тревогу в личных связях.


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