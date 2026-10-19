Стилисты назвали женщинам старше 50 лет необходимые в гардеробе вещи

Стилисты Джули Матос и Микки Фримен назвали женщинам старше 50 лет необходимые в гардеробе вещи. Комментарии экспертов приводит издание Parade, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь стилисты отметили блейзер - строгий пиджак свободного кроя. По их мнению, он универсален и его можно носить в любую погоду. "Отлично подчеркивает силуэт и может мгновенно преобразить даже простой образ из джинсов и белой футболки", - добавила Матос.

Также в списке необходимых вещей оказались тренч, классические брюки и дизайнерская сумка. "Выбирайте сумки от таких брендов, как Chanel, Hermès, Schiaparelli, ранние коллекции Alexander McQueen и Dior. Это настоящее произведение искусства, которое не теряет своей ценности", - пояснил Фримен.

В заключение собеседники портала упомянули обувь, сочетающую в себе элегантность и функциональность. Так, они посоветовали присмотреться к лоферам, балеткам, туфлям на низком каблуке или танкетке.