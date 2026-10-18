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18 октября 2026 10:35

Названа частая привычка, повышающая риск развития рака груди

Нарушения режима сна связаны с повышенным риском рака молочной железы: у женщин с наиболее неблагоприятными привычками сна вероятность заболевания 30% выше, чем у участниц с самым здоровым режимом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные более 220 тыс. человек. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Endocrinology.

Исследователи изучили сведения 220 089 участниц британского проекта UK Biobank, за здоровьем которых наблюдали в среднем 11,6 года. За это время у 8459 человек выявили рак молочной железы.

Ученые оценивали качество сна по пяти показателям и присваивали участникам от нуля до пяти баллов. Чем выше была оценка, тем здоровее считался режим сна. Сравнение крайних групп показало, что при наиболее неблагоприятных привычках сна риск заболевания был выше на 30%.

Чтобы выяснить, какие процессы могут объяснять эту связь, исследователи также изучили 251 вещество в крови, связанное с обменом веществ. По расчетам авторов, изменения некоторых метаболических показателей могли объяснять около 13,5% выявленной связи между режимом сна и риском рака молочной железы.

Связь сохранялась и после учета наследственной предрасположенности к заболеванию. Однако исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что нарушения сна непосредственно вызывают рак груди. Результаты также не означают, что нормализация сна сама по себе способна предотвратить заболевание.


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