Биологи выяснили, почему женская кожа заживляет раны быстрее мужской

Кожа мужчин и женщин обновляется по-разному, и эту разницу контролируют половые гормоны. Специалисты из Свободного университета Брюсселя и Кембриджского университета доказали, что женский эпидермис регенерирует синхронно, что ускоряет заживление ран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Nature.

В ходе эксперимента биологи наблюдали за стволовыми клетками живых мышей на протяжении пяти месяцев. Клетки проходят промежуточную стадию перед созреванием. У самок этот процесс идет слаженно: дочерние клетки делают одинаковый выбор синхронно. Они либо продолжают размножаться, либо специализируются. У самцов каждая клетка работает в собственном ритме без какой-либо координации.

Различия в поведении клеток зависят от гормонального фона. Тестостерон ускоряет созревание клеток и заставляет их покидать стволовой слой. Эстрогены стимулируют деление и обеспечивают вышеописанную слаженность. При удалении яичников у самок синхронность исчезала, но возвращалась после введения эстрадиола. Аналогичный эффект подтвердился на выращенной в лаборатории человеческой коже.

Обнаруженная особенность объясняет, почему повреждения на коже самок затягиваются быстрее, особенно в первые дни. Их стволовые клетки активизируются раньше и действуют единым фронтом. По мере заживления раны преимущество сглаживается, но начальный рывок остается за женским организмом. Врачи давно замечали клинические отличия в скорости регенерации у людей разного пола, но биологическое обоснование ускоренному заживлению появилось только сейчас.

Полученные данные изменят подходы к лечению тяжелых ожогов и хронических ран при сахарном диабете, от которых страдают миллионы людей по всему миру. Учет гормонального фона при разработке препаратов поможет предотвратить онкологические заболевания эпидермиса. Дальнейшие исследования покажут, как именно пол влияет на формирование злокачественных опухолей в коже.