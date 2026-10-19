Раскрыты неочевидные признаки хорошего здоровья

На крепкое здоровье у человека могут указывать некоторые неочевидные признаки, считает врач общей практики Дональд Грант. Как за несколько минут проверить организм, он рассказал в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, о хорошей физической форме можно судить по способности надевать носки стоя, вставать с пола без помощи рук и сохранять равновесие на одной ноге. Такие действия требуют мышечной силы, подвижности суставов, координации и устойчивости. Кроме того, сила хвата может отражать состояние мышц и нервной системы, а способность подниматься по лестнице без выраженной одышки помогает оценить физическую форму и здоровье сердца.

Еще одним признаком благополучия врач назвал чувство голода, которое появляется в одно и то же время, а также способность сесть на корточки, не отрывая пятки от пола. Важным показателем считается качество сна: если человек просыпается отдохнувшим, это может говорить о полноценном ночном отдыхе.

Грант подчеркнул, что такие быстрые тесты на состояние здоровья не заменяют медицинское обследование. Они могут подсказать, на какие аспекты стоит обратить внимание. Например, наладить сон, питание или начать тренироваться, чтобы стать сильнее и улучшить баланс.